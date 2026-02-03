Российские зоологи открыли новый вид моллюсков «Чудо человечное»

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российские зоологи открыли новый вид безраковинных моллюсков и назвали его «Чудо человечное». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.
«Ученые Зоологического музея МГУ совместно с коллегами из Института биологии развития имени Н. К. Кольцова РАН назвали открытый вид безраковинных моллюсков Chudo humanistica — “Чудо человечное”. Новый морской моллюск был обнаружен на больших глубинах (2 800 м) в водах, прилегающих к Антарктиде», — сообщили ТАСС в МГУ, уточнив, что вид относится к также открытым авторами новым роду, семейству и надсемейству Chudo, Chudidae и Chudoidea соответственно.
По мнению исследователей, моллюск вида «Чудо человечное» имеет важные морфологические и молекулярные особенности, отличающие его от всех представителей голожаберных моллюсков подотряда Aeolidacea.
«Название нового надсемейства, семейства и рода происходит от русского слова “чудо”, как указание на необычайный комплекс морфологических признаков и молекулярных данных, и одновременно, с добавлением видового имени “человечный” в биномене Chudohumanistica. Имя в целом приобретает наиболее общее значение, как идеальная надежда, что человечность станет основой для преодоления вызовов современности», — уточнил ведущий научный сотрудник Зоологического музея МГУ Александр Мартынов, слова которого приводит пресс-служба вуза.
Авторы сделали открытие при пересмотре классификации морских безраковинных моллюсков, которые ранее объединялись под неточным названием «голожаберные моллюски» (настоящими жабрами обладают только представители отряда Doridida). Новая система классификации максимально объединяет эволюционные пути развития моллюсков и таксономическую систему, пояснили в МГУ.
Результаты работы опубликованы в журнале Zoological Journal of the Linnean Society.