Российские зоологи открыли новый вид моллюсков «Чудо человечное»

«Название нового надсемейства, семейства и рода происходит от русского слова “чудо”, как указание на необычайный комплекс морфологических признаков и молекулярных данных, и одновременно, с добавлением видового имени “человечный” в биномене Chudohumanistica. Имя в целом приобретает наиболее общее значение, как идеальная надежда, что человечность станет основой для преодоления вызовов современности», — уточнил ведущий научный сотрудник Зоологического музея МГУ Александр Мартынов, слова которого приводит пресс-служба вуза.