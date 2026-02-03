Ричмонд
В Таганроге из-за порыва ограничили проход в парк имени Максима Горького

Парк имени Горького в Таганроге закрыли для посетителей на время ликвидации порыва.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге на время ликвидации коммунального порыва ограничили доступ посетителей в парк имени Максима Горького. Об этом днем 3 февраля сообщила глава города Светлана Камбулова.

— Ограничение доступа носит временный характер и будет снято сразу после завершения всех необходимых мероприятий, — добавила Светлана Камбулова.

Напомним, порыв на сетях водоснабжения ремонтируют на пересечении улицы Петровской и переулка Спартаковского. Задействовали бригаду из пяти человек, используется шесть единиц техники. Отдельная бригада занимается очисткой улицы и тротуаров от воды и льда, появившихся после порыва.

Время проведения работ продлили до 18 часов.