Омские хирурги освоили уникальную методику восстановления кровотока

Методика призвана помочь пациентам с хронической почечной недостаточностью.

Источник: Комсомольская правда

Омские хирурги освоили уникальную методику восстановления кровотока в артериовенозной фистуле — искусственном соединении между артерией и веной на предплечье. Ее для проведения гемодиализа хирурги создают больным с хронической почечной недостаточностью для проведения гемодиализа.

Проблема в том, что в фистуле может образоваться тромб, и кровоток становится невозможен. В отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения МСЧ № 4освоили щадящую малоинвазивную эндоваскулярную методику, позволяющую быстро восстановить кровоток.

Под местной анестезией через минимальный прокол в фистулу пациента ввели специальный катетер. Под контролем рентгена врач нашел место закупорки и восстанавлил просвет сосуда. Затем участки сужения расширили специальным баллоном, который раздули под высоким давлением.

Как пояснили в омском минздраве, такой щадящий способ быстро возвращает человека в нормальному графику лечения и позволяет избежать тяжелой хирургической травмы.