Омские хирурги освоили уникальную методику восстановления кровотока в артериовенозной фистуле — искусственном соединении между артерией и веной на предплечье. Ее для проведения гемодиализа хирурги создают больным с хронической почечной недостаточностью для проведения гемодиализа.