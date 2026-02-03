Ричмонд
Курултай Башкирии разработает план по реализации послания Радия Хабирова

Депутаты составят дорожную карту по ключевым вопросам из послания главы региона.

Источник: Комсомольская правда

Госсобрание Башкирии начало работу над выполнением задач, поставленных в послании главы республики. Спикер Курултая Константин Толкачев дал поручение профильным комитетам подготовить соответствующий план действий.

Сейчас парламентарии совместно с юристами детально изучают текст документа. Значительная часть намеченных мер касается достижения целей специальной военной операции.

Как пояснил Толкачев, речь идет не только о развитии технологий и увеличении производства беспилотников. Главная цель — всесторонняя поддержка людей: социальная защита участников СВО и их родных, помощь ветеранам в адаптации к гражданской жизни и особая забота о раненых бойцах.

Кроме того, депутаты займутся вопросами жилищного строительства, привлечением инвестиций в экономику и реализацией крупных инфраструктурных проектов. Этот блок задач они назвали «экономическим фронтом» работы.

