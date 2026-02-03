Курултай Башкирии разработает план по реализации послания Радия Хабирова

Госсобрание Башкирии начало работу над выполнением задач, поставленных в послании главы республики. Спикер Курултая Константин Толкачев дал поручение профильным комитетам подготовить соответствующий план действий.
Сейчас парламентарии совместно с юристами детально изучают текст документа. Значительная часть намеченных мер касается достижения целей специальной военной операции.
Как пояснил Толкачев, речь идет не только о развитии технологий и увеличении производства беспилотников. Главная цель — всесторонняя поддержка людей: социальная защита участников СВО и их родных, помощь ветеранам в адаптации к гражданской жизни и особая забота о раненых бойцах.
Кроме того, депутаты займутся вопросами жилищного строительства, привлечением инвестиций в экономику и реализацией крупных инфраструктурных проектов. Этот блок задач они назвали «экономическим фронтом» работы.
