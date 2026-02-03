Ричмонд
-2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Для строительства трассы к новому аэропорту Иркутска подготовят обоснование

Сумма контракта составляет 37,3 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Компания из Санкт-Петербурга разработает технико-экономическое обоснование строительства дороги от Иркутска до будущего аэропорта. Ранее КП-Иркутск рассказывала, что воздушную гавань на 10 миллионов пассажиров планируют построить в пади Ключевой. Проект включает создание 4200-метровой взлетно-посадочной полосы. В аэропорту будет современный терминал с телетрапами.

— Сумма контракта, который заключили с подрядчиком, составляет 37,3 миллиона рублей, — уточняется в документах на сайте Госзакупок.

Заказчиком работ выступает «Дирекция автодорог» Иркутской области, средства на проект выделяются из регионального бюджета. Технико-экономическое обоснование должно быть подготовлено к 2 октября 2026 года.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что самолет рейсом Южно-Сахалинск — Новосибирск экстренно сел в Братске из-за плохого самочувствия пассажира.