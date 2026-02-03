Для строительства трассы к новому аэропорту Иркутска подготовят обоснование

Компания из Санкт-Петербурга разработает технико-экономическое обоснование строительства дороги от Иркутска до будущего аэропорта. Ранее КП-Иркутск рассказывала, что воздушную гавань на 10 миллионов пассажиров планируют построить в пади Ключевой. Проект включает создание 4200-метровой взлетно-посадочной полосы. В аэропорту будет современный терминал с телетрапами.