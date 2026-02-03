Белгидромет призвал всю Беларусь подготовиться к «цветной» ночи — какие уровни опасности?

Из-за них на Могилевщине и Гомельщине объявили оранжевый уровень опасности, а во всех остальных областях выписали желтый — карта страны цветная.
Так, ночью в среду во многих восточных районах страны температура опустится до −25..-29°С. Но не только морозы представляют опасность. Помним, что гололедица при таком морозе никуда не уйдет, а значит, будет мешать водителям и пешеходам.
Какие морозы будут 4 февраля.
На Витебщине, Минщине, Гродненщине и Брестчине будет теплее — −18..-24°С. В Белгидромете объяснили, что на погоду 4 февраля повлияет область повышенного атмосферного давления, которая образовалась в арктической воздушной массе.
Причем снега ночью не ждем, днем столбик термометра покажет −10..-16°С. На юго-западе республики будет ближе к нулю — −7..-9°С. И там же местами подует порывистый ветер. Вот такая оттепель.
Какие осадки ждать 5 и 6 февраля.
На следующие дни, 5 и 6 февраля, Белгидромет прогнозирует ухудшение погоды с просто снегом, мокрым снегом, сильным снегом и дождем. Одним словом, будет интересно: еще ведь порывистый ветер пронесется, сгустится туман…
Ночью белорусы ощутят температурные контрасты: от −7°С по юго-западу Беларуси до −26°С по северо-востоку.