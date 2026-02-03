Ричмонд
В РПЦ призвали не материться в Великий пост

Священник Клюев призвал верующих не использовать мат в Великий пост.

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Председатель Межрегионального общественного движения в защиту семьи, отцовства, материнства и детства «Православный родительский комитет» священник Вячеслав Клюев призвал верующих не использовать мат в период Великого поста.

«С прошлого года один из наших девизов: “Великого поста дорога свята — пройди ее христианин без мата”. Не за горами Великий пост — это период, когда можно объективизировать: я хотя бы вот этот временной период пройду с чистым словом», — сказал он на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» к Международному дню борьбы с ненормативной лексикой, который отмечается во вторник.

Великий пост в 2026 году пройдёт с 23 февраля по 11 апреля.