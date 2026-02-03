В РПЦ призвали не материться в Великий пост

«С прошлого года один из наших девизов: “Великого поста дорога свята — пройди ее христианин без мата”. Не за горами Великий пост — это период, когда можно объективизировать: я хотя бы вот этот временной период пройду с чистым словом», — сказал он на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» к Международному дню борьбы с ненормативной лексикой, который отмечается во вторник.