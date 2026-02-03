В Перми появится новая остановка «Площадь Гайдара»

В Перми появится новая остановка общественного транспорта. С 7 февраля начнет работу «Площадь Гайдара». Она построена в рамках реконструкции дорожной развязки у одноименной площади.
На остановке обустроили удобные посадочные площадки по обе стороны дороги и установили современные павильоны для ожидания. Для безопасности пешеходов здесь сделали регулируемые переходы.
Новая остановка заменит прежнюю, которая называлась «Улица Локомотивная». От нее будут отправляться автобусы маршрутов № 1, 6, 10, 40, 49, 54, 56, 64 и 81. Все эти маршруты будут останавливаться здесь в обе стороны движения.