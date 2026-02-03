Ричмонд
-2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми появится новая остановка «Площадь Гайдара»

Она заменит старую «Улицу Локомотивную» и будет обслуживать девять автобусных маршрутов.

Источник: Министерство транспорта Пермского края

В Перми появится новая остановка общественного транспорта. С 7 февраля начнет работу «Площадь Гайдара». Она построена в рамках реконструкции дорожной развязки у одноименной площади.

На остановке обустроили удобные посадочные площадки по обе стороны дороги и установили современные павильоны для ожидания. Для безопасности пешеходов здесь сделали регулируемые переходы.

Новая остановка заменит прежнюю, которая называлась «Улица Локомотивная». От нее будут отправляться автобусы маршрутов № 1, 6, 10, 40, 49, 54, 56, 64 и 81. Все эти маршруты будут останавливаться здесь в обе стороны движения.