Аналитики выяснили, за что друг друга не любят ростовские зумеры и бумеры

В опросе, который проводился с 12 по 30 января приняли участие специалисты до 25 лет и старше сорока пяти. Выяснилось, что зрелые коллеги видят в молодежи прежде всего проблемы: отсутствие мотивации (12%), легкомысленность (9%), лень и низкую квалификацию (по 8%), меркантильность (6%). Однако не отрицают положительные черты поколения Z. Среди них — целеустремленность (8%), цифровая грамотность (5%) и мобильность (по 4%).