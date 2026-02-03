Аналитики выяснили, за что друг друга не любят ростовские зумеры и бумеры

В Ростове зумеры относятся к бумерам добрее, а не наоборот. Такой вывод сделали аналитики SuperJob.
В опросе, который проводился с 12 по 30 января приняли участие специалисты до 25 лет и старше сорока пяти. Выяснилось, что зрелые коллеги видят в молодежи прежде всего проблемы: отсутствие мотивации (12%), легкомысленность (9%), лень и низкую квалификацию (по 8%), меркантильность (6%). Однако не отрицают положительные черты поколения Z. Среди них — целеустремленность (8%), цифровая грамотность (5%) и мобильность (по 4%).
Отзывы зумеров о бумерах гораздо добрее. Для молодежи поколение 45+ — это источник опыта (36%), надежные и ответственные коллеги (16%), эмоционально зрелые и стрессоустойчивые люди (12%). Они — наставники (10%) с системным мышлением (8%), на которых можно положиться. Главным недостатком старшего поколения зумеры назвали консерватизм и нежелание перемен (9%).
