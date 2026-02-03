Ричмонд
Сокращено время перевозок на воздушной подушке из Самары в Рождествено из-за метели

Во вторник, 3 февраля, перевозки по маршруту Самара (Речной вокзал) — с. Рождествено осуществляются до 17:00 (MSK+1) в целях обеспечения безопасности судоходства.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщает ООО «Самарское речное пассажирское предприятие».

В качестве причины изменения расписания движения воздушных подушек указываются сложные погодные условия (снег, метель).