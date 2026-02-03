Сокращено время перевозок на воздушной подушке из Самары в Рождествено из-за метели

Об этом сообщает ООО «Самарское речное пассажирское предприятие».
В качестве причины изменения расписания движения воздушных подушек указываются сложные погодные условия (снег, метель).
Во вторник, 3 февраля, перевозки по маршруту Самара (Речной вокзал) — с. Рождествено осуществляются до 17:00 (MSK+1) в целях обеспечения безопасности судоходства.
