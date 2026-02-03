Телеканал СТС и студия анимации подали иски к сети пекарен в Ростове

Телеканал СТС и студия анимации «Мельница» подали иски в Арбитражный суд Ростовской области. Ответчиком оказалась сеть ростовских пекарен. Об этом сообщает «Городской репортер».
По информации издания, поводом для разбирательств стала продажа продукции с изображениями мультипликационных персонажей в сентябре 2025 года. Якобы без разрешения были использованы персонаж Нудик (мультсериал «Три кота») и образ Лунтика.
Истцы заявили, что никогда не давали пекарне разрешения на использование своей интеллектуальной собственности.
Сообщается также, что правообладатели направляли ростовской организации досудебные претензии, но они остались без удовлетворения. СТС требует взыскать 100 тысяч рублей, «Мельница» — 50 тысяч рублей.
