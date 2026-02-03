Священник рассказал, как бороться со сквернословием

«За годы работы мы постарались обобщить всё, что было в нашей стране за последние 15−20 лет по части психологии, педагогики, а также региональные, местные практики, в том числе примеры взаимодействия церкви, государства и общества, работы межведомственных советов, когда создавались программы по профилактике сквернословия. Мы запустили свои продукты, которые показали эффективность, мы их постоянно совершенствовали за счёт обратной связи», — пояснил священник, отметив, что авторы используют анонимное анкетирование среди детей и подростков, чтобы понять, какие материалы и спикеры по теме наиболее успешны.