Священник рассказал, как бороться со сквернословием

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Главный совет в борьбе со сквернословием — начинать с себя, но есть еще и разработанное в церкви методическое пособие, где приведены лучшие практики в этой сфере, рассказал глава межрегионального общественного движения «Православный родительский комитет», основатель движения «Доброслово», настоятель храма Александра Невского в Глазове священник Вячеслав Клюев.
Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой отмечают 3 февраля. Во вторник в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» проходит пресс-конференция, посвященная взаимодействию Церкви, государства и общества в борьбе с ненормативной лексикой.
«Каждому из нас на своём месте надо начинать с себя (для борьбы со сквернословием — ред.)», — сказал Клюев на пресс-конференции.
Он рассказал, что на фоне распространения в России ненормативной лексики зародилось общественное движение «Доброслово», а недавно было представлено методическое пособие, где приведены лучшие практики по борьбе со сквернословием.
«За годы работы мы постарались обобщить всё, что было в нашей стране за последние 15−20 лет по части психологии, педагогики, а также региональные, местные практики, в том числе примеры взаимодействия церкви, государства и общества, работы межведомственных советов, когда создавались программы по профилактике сквернословия. Мы запустили свои продукты, которые показали эффективность, мы их постоянно совершенствовали за счёт обратной связи», — пояснил священник, отметив, что авторы используют анонимное анкетирование среди детей и подростков, чтобы понять, какие материалы и спикеры по теме наиболее успешны.
«Весь этот опыт мы постарались обобщить в методическом пособии, который представили на Рождественских образовательных чтениях (в январе 2026 год — ред.). Там представлено все, что нужно делать на уровне региона, города, района, на уровне прихода или епархии, если мы говорим про Церковь, чтобы работу по утверждению чистоты речи и профилактике сквернословия проводить эффективно, не тратя время на бесполезные разговоры», — пояснил Клюев.
По его словам, в ближайшее время появятся печатные экземпляры пособия, также его скоро выложат в интернет, оно будет доступно бесплатно для всех интересующихся.
«Много полезных материалов в пособии найдут для себя родители, в том числе те, кто приходят в образовательные организации и помогают проводить мероприятия по утверждению чистоты речи. Найдут для себя подспорье в организации работы педагоги, директора школ, классные руководители, а также волонтеры — старшеклассники (у нас тоже создаются волонтерские отряды “Доброслова”). Чиновники, представители органов власти, от муниципалитетов до региональных властей (также могут пользоваться пособием — ред.), есть и абсолютно конкретные алгоритмы для работы на уровне приходском и епархиальном», — заключил священник.