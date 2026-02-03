В Ростове из-за коммунальной аварии жители Александровки временно остались без воды

В Ростове из-за коммунальной аварии жители Пролетарского района временно остались без воды. Об этом сообщила в телеграм-канале министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.
Порыв на водоводе случился на проспекте 40-летия Победы, 67/1. В связи с этим была временно приостановлена подача воды в жилые дома № 65−69 с дробями и литерами. Сразу же приступить к ремонту аварийная бригада не смогла из-за припаркованного на месте порыва автомобиля.
— Специалисты АО «Ростовводоканал» находятся на месте и уже приступили к работам. Принимаются все меры для скорейшего восстановления водоснабжения, — говорится в сообщении.
Устранить повреждение на водоводе планируется до 21 часа 3 февраля.
