В Ростове из-за коммунальной аварии жители Александровки временно остались без воды

Порыв на водоводе случился на проспекте 40-летия Победы, 67/1. В связи с этим была временно приостановлена подача воды в жилые дома № 65−69 с дробями и литерами. Сразу же приступить к ремонту аварийная бригада не смогла из-за припаркованного на месте порыва автомобиля.