Мишустин отметил единство депутатов Госдумы в поддержке участников СВО

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил единство депутатов Госдумы в вопросе поддержки участников СВО и членов их семей.
Во вторник Мишустин провел встречу с руководством фракции КПРФ в Госдуме. Он отметил, что в прошлом году были приняты десятки законопроектов по поддержке участников СВО и их семей, которые уже вступили в силу.
«Консолидированная позиция депутатского корпуса в таком вопросе крайне важна для общества в целом, в первую очередь для защитников и участников специальной военной операции. Хочу поблагодарить вас за такое отношение», — сказал Мишустин.
