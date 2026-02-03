Начальник ГАИ Башкирии сообщил, кто чаще всего рискует на дорогах

В 2025 году на территории Башкирии зарегистрировали 2675 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 375 человек и получили ранения 3220 человек. Об этом на встрече с журналистами сообщил главный госавтоинспектор РБ Владимир Севастьянов.
«Наиболее рискованным стилем вождения отличаются водители в возрасте от 30 до 40 лет. По их вине произошло 22% ДТП. Водители от 40 до 50 лет также находятся в зоне высокого риска, они имеют стаж управления ТС более 10 лет — таких ДТП 20%. Это обусловлено излишней уверенностью на дорогах, они теряют бдительность и в итоге попадают в аварии», — заявил начальник ГАИ РБ.
По его словам, в регионе отмечается снижение количества ДТП на 9,5%, на 5,5% — числа погибших.
«В сравнении с другими регионами в рейтинге субъектов РФ Башкирия по абсолютному количеству погибших в ДТП заняла 5 место. Почти год мы держались на четвертом месте, но благодаря небольшому снижению по погибшим, вырвались и встали на 5 место. Это во многом обусловлено и тем, что Башкирия находится на 2 месте в России по протяженности дорог, Алтайский край — на 1 месте. По количеству транспорта — на 6 месте, а по численности населения — на 7 месте», — сказал Владимир Севастьянов.
Руководитель ведомства подчеркнул, что основной причиной аварийности в республике является низкая водительская дисциплина. Более 85% ДТП произошло по вине водителей машин. Самые тяжкие автоаварии из-за выезда на встречную полосу: зарегистрировано 151 подобное ДТП, в них погибло 79 и получили ранения 225 человек.
