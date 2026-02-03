Начальник ГАИ Башкирии сообщил, кто чаще всего рискует на дорогах

«В сравнении с другими регионами в рейтинге субъектов РФ Башкирия по абсолютному количеству погибших в ДТП заняла 5 место. Почти год мы держались на четвертом месте, но благодаря небольшому снижению по погибшим, вырвались и встали на 5 место. Это во многом обусловлено и тем, что Башкирия находится на 2 месте в России по протяженности дорог, Алтайский край — на 1 месте. По количеству транспорта — на 6 месте, а по численности населения — на 7 месте», — сказал Владимир Севастьянов.