К 2030 году условия жизни в 2160 опорных населенных пунктах РФ улучшат на 30%

Уфа активно использует инструменты ИБК, чтобы развивать социальную инфраструктуру. В микрорайоне «Кузнецовский затон» Кировского района с помощью бюджетных кредитов построили школу на 2200 мест. Образовательное учреждение общей площадью более 34 тыс. кв. метров рассчитано на 95 классов. Здание построено в виде буквы «А» и разделено на блоки: для младших классов, среднего звена и пищеблока. Все учебные помещения спроектированы так, чтобы в них проникало как можно больше естественного света. На прилегающей территории расположены две баскетбольные площадки, поля для мини-футбола, теннисный корт, беговые дорожки, секторы для прыжков и комплекс уличных тренажеров. Также предусмотрены учебно-опытная зона для младших классов, огород для выращивания овощей и фруктов, цветники, зоны отдыха с игровыми площадками, теневыми навесами, скамейками и беседками.