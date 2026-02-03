В омском селе обнаружили работающие бесхозные газопроводы

Прокурорская проверка выявила в Красовском сельском поселении Оконешниковского района бесхозные газовые газопроводы. Три газопровода протяженностью более 7,3 тысяч километров снабжали газом все поселение, однако ни у одной организации на балансе работающие сети не числились.