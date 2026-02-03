Ричмонд
В омском селе обнаружили работающие бесхозные газопроводы

По иску прокуратуры их взяла на баланс местная администрация.

Источник: Комсомольская правда

Прокурорская проверка выявила в Красовском сельском поселении Оконешниковского района бесхозные газовые газопроводы. Три газопровода протяженностью более 7,3 тысяч километров снабжали газом все поселение, однако ни у одной организации на балансе работающие сети не числились.

Как сообщили в прокуратуре Омской области, за объектами отсутствовал надлежащий контроль, ремонт не проводился, что создавало угрозу возникновения чрезвычайной ситуации.

Принять на учет бесхозяйные сети газоснабжения прокуратура в судебном порядке обязала администрацию Красовского сельского поселения. Суд заявление прокуратуры удовлетворил в полном объеме, фактическое исполнение решения суда находится на контроле.