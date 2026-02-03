«Принуждение по религиозным обрядам»: какой брак будет считаться законным в Казахстане

«Неизменно защищаемыми остались права на свободу совести и передвижения, на труд, жилище, собственность и охрану здоровья. По смертной казни — в действующей Конституции она “запрещается”, в проекте -»запрещена«. Разница в несколько букв, а семантически мы фиксируем состоявшееся решение, возведенное в конституционный абсолют», — сказал Артур Ластаев.
Он также считает правильным сохранение секулярного характера нашей страны. Он отметил, что по новой Конституции Казахстан «не возвеличивает одну религию над другой, пресекает давление как на атеистов, так и на верующих, обеспечивая полную свободу совести».
«Светский характер укрепляет институциональный баланс и гарантирует, что права граждан, особенно женщин и детей, не будут ущемляться по технологическим или теологическим доктринам. Это актуально в контексте похищения невест, принуждением их к браку, в том числе по религиозным обрядам. Именно поэтому мы всецело поддерживаем новую норму в Конституции, искореняющий эти рудименты: брак должен регистрироваться только государством, мужчины и женщины в нем равноправны», — резюмировал омбудсмен.