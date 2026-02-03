«Принуждение по религиозным обрядам»: какой брак будет считаться законным в Казахстане

«Светский характер укрепляет институциональный баланс и гарантирует, что права граждан, особенно женщин и детей, не будут ущемляться по технологическим или теологическим доктринам. Это актуально в контексте похищения невест, принуждением их к браку, в том числе по религиозным обрядам. Именно поэтому мы всецело поддерживаем новую норму в Конституции, искореняющий эти рудименты: брак должен регистрироваться только государством, мужчины и женщины в нем равноправны», — резюмировал омбудсмен.