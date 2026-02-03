Студентов военного учебного центра в Магадане научат управлять БПЛА

МАГАДАН, 3 фев — РИА Новости. Преподаватели магаданской школы БПЛА, которые работают в зоне проведения специальной военной операции, обучат студентов военного учебного центра при магаданском вузе навыкам управления беспилотниками, сообщил губернатор Сергей Носов.
«Технологиями и опытом поделится наша школа БПЛА с преподавателями и студентами военного учебного центра СВГУ. На площадке будут организованы курсы операторов БПЛА с изучением теоретической и практической части, образцов беспилотников, которые сегодня используются в специальной военной операции, в том числе трофейной техники. В работе примут участие ветераны СВО», — написал в своем Telegram-канале Сергей Носов.
Он добавил, что поручил профильным министерствам и ведомствам региона совместно со школой и вузом подготовить учебную программу и необходимое материально-техническое обеспечение.