Ричмонд
-2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Студентов военного учебного центра в Магадане научат управлять БПЛА

В магаданской школе БПЛА обучат студентов навыкам управления беспилотниками.

Источник: © РИА Новости

МАГАДАН, 3 фев — РИА Новости. Преподаватели магаданской школы БПЛА, которые работают в зоне проведения специальной военной операции, обучат студентов военного учебного центра при магаданском вузе навыкам управления беспилотниками, сообщил губернатор Сергей Носов.

«Технологиями и опытом поделится наша школа БПЛА с преподавателями и студентами военного учебного центра СВГУ. На площадке будут организованы курсы операторов БПЛА с изучением теоретической и практической части, образцов беспилотников, которые сегодня используются в специальной военной операции, в том числе трофейной техники. В работе примут участие ветераны СВО», — написал в своем Telegram-канале Сергей Носов.

Он добавил, что поручил профильным министерствам и ведомствам региона совместно со школой и вузом подготовить учебную программу и необходимое материально-техническое обеспечение.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше