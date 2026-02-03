Молодые IT-специалисты Кубани могут получить отсрочку от армии

Работодатели также участвуют в этом процессе, получая возможность отслеживать и проверять заявки своих сотрудников через специальные личные кабинеты. В случае если специалист не успевает самостоятельно подать документы, это может сделать организация, в которой он работает. Собранные данные будут переданы в Министерство обороны Российской Федерации до 1 марта текущего года, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.