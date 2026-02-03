Молодые IT-специалисты Кубани могут получить отсрочку от армии

Как сообщил руководитель департамента информатизации и связи региона Станислав Завальный, эта мера направлена на сохранение ценных кадров для динамичного развития IT-отрасли на Кубани. По его словам, отсрочка позволит молодым профессионалам продолжить карьерный рост, работать над инновационными проектами и вносить вклад в цифровую экономику края.
Подать заявление могут специалисты в возрасте от 18 до 30 лет, имеющие высшее образование по утвержденным направлениям подготовки. Обязательным условием является работа в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев до начала призывной кампании.
Для выпускников вузов, устроившихся на работу в течение года после получения диплома, предусмотрена упрощенная процедура. Они могут подать заявление, не дожидаясь выдачи документа об образовании, но обязаны будут предъявить его позднее в призывной комиссии.
Работодатели также участвуют в этом процессе, получая возможность отслеживать и проверять заявки своих сотрудников через специальные личные кабинеты. В случае если специалист не успевает самостоятельно подать документы, это может сделать организация, в которой он работает. Собранные данные будут переданы в Министерство обороны Российской Федерации до 1 марта текущего года, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Напомним, Краснодарский край стал главным покупателем российского ПО на Юге России.