В Волгограде ликвидировали гигантскую свалку на Лысой горе

Ранее огромная территория в этом памятном месте, расположенном в Советском районе, была завалена отходами производства и потребления. Природоохранный прокурор обратился в суд с иском, потребовав обязать администрацию города ликвидировать свалку. Суд встал на сторону надзорного ведомства.