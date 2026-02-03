Первые электробусы запустят из Минска в эти города. Подробности озвучил начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Андрей Гладкий. Об этом пишет БелТА.
Начальник пояснил, что в стране рассматривается возможность организации пригородных и междугородних перевозок пассажиров электробусами. Данный вопрос, отметил он, прорабатывается вместе с Министерством промышленности и транспортными организациями. Речь идет о том, что разрабатывается модель для подобных маршрутов.
Андрей Гладкий заметил, что на первом этапе с Минским облисполкомом изучаются два варианта запуска электробусов. Он добавил, что речь идет про следующие направления: между Минском и Фаниполем, а также между Минском и Смолевичами. По его словам, сейчас оценивается потребность в данных перевозках.
Начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта сообщил, что старт проекта будет зависеть от того, когда именно производители смогут представить сертифицированную модель электротранспорта.
