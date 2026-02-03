Первые электробусы запустят из Минска в эти города

Андрей Гладкий заметил, что на первом этапе с Минским облисполкомом изучаются два варианта запуска электробусов. Он добавил, что речь идет про следующие направления: между Минском и Фаниполем, а также между Минском и Смолевичами. По его словам, сейчас оценивается потребность в данных перевозках.