Почти 60% опрошенных жителей Ростова оказались довольны общественным транспортом

Больше половины опрошенных жителей Ростова-на-Дону оказались довольны городским общественным транспортом. Эту информацию указали в отчете за 2025 год, опубликованном на сайте донского правительства.
Удовлетворенность населения деятельностью МУП МТК «Ростовпассажиртранс» оценили в 60%, а работой МУП «Ростовская транспортная компания» оказались довольны 59,2% респондентов.
Для сравнения, в 2024 году показатели составляли 67,28% и 64,81% соответственно.
Итоги опроса об эффективности транспортного обслуживания рассмотрели на заседании экспертной комиссии правительства Ростовской области.
Напомним, ранее в Ростове-на-Дону поднимали тему недовыпуска общественного транспорта на линии. Говорили также о дефиците водителей. В частности, летом прошлого года сообщалось, что на маршрутах не хватало около тысячи специалистов.
