Президиум РАН утвердил положение и состав комиссии по популяризации науки

Перед комиссией как перед обновленным консультативно-экспертным органом стоят три ключевые задачи: повышать научную грамотность и формировать устойчивый интерес к науке у широкой аудитории, эффективно продвигать достижения отечественных исследователей, а также создавать и развивать новые форматы взаимодействия между учеными, обществом и медиа. Для этого комиссия будет вести комплексную работу: от организации публичных лекций и фестивалей до экспертизы научно-популярных инициатив. Особое внимание будет уделено работе с молодежью через школы и вузы, а также поддержке лучших популяризаторов через премии и медали РАН.