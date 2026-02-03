Президиум РАН утвердил положение и состав комиссии по популяризации науки

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президиум Российской академии наук утвердил положение и новый состав комиссии РАН по популяризации науки, сообщили в пресс-службе академии. Комиссию возглавил директор Института общей и неорганической химии РАН Владимир Иванов.
«Сегодня, 3 февраля 2026 года, Президиум РАН утвердил положение и новый состав Комиссии РАН по популяризации науки. В нее вошли не только авторитетные ученые, но и известные популяризаторы, представители ведущих СМИ и научных организаций.. Председателем комиссии утвержден директор Института общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова РАН академик РАН Владимир Иванов», — отметили в пресс-службе.
Перед комиссией как перед обновленным консультативно-экспертным органом стоят три ключевые задачи: повышать научную грамотность и формировать устойчивый интерес к науке у широкой аудитории, эффективно продвигать достижения отечественных исследователей, а также создавать и развивать новые форматы взаимодействия между учеными, обществом и медиа. Для этого комиссия будет вести комплексную работу: от организации публичных лекций и фестивалей до экспертизы научно-популярных инициатив. Особое внимание будет уделено работе с молодежью через школы и вузы, а также поддержке лучших популяризаторов через премии и медали РАН.
«Наука не может существовать в отрыве от общества. Важно, чтобы ее значение и достижения были открыты каждому, а для этого нужно говорить с людьми на одном языке. Объединив усилия ученых, журналистов и экспертов по коммуникациям, мы сможем не просто информировать о новых открытиях, но и воспитывать в людях привычку мыслить критически и опираться на факты в повседневной жизни», — отметил академик Иванов, чьи слова приводит пресс-служба.