Прокуратура нашла поселок под Минском, где в жилье и учреждении образования было +11

Сотрудники прокуратуры Пуховичского района в момент мониторинга TikTok в январе 2026 года нашла сообщения, а также видеоролик про ненадлежащую работу систему отопления в жилом секторе поселка Марьино. Это привело к снижению температуры в помещениях до недопустимых значений.