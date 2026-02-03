Прокуратура нашла поселок под Минском, где в жилье и учреждении образования было +11

Прокуратура отреагировала на видео белорусов, в жилье которых было +11 при −20. Подробности обнародовали в службе информации прокуратуры Минской области.
Сотрудники прокуратуры Пуховичского района в момент мониторинга TikTok в январе 2026 года нашла сообщения, а также видеоролик про ненадлежащую работу систему отопления в жилом секторе поселка Марьино. Это привело к снижению температуры в помещениях до недопустимых значений.
Работники прокуратуры выехали на место, чтобы проверить информацию. Так, специалисты зафиксировали в жилых домах, общежитии, кабинетах и аудиториях учреждения образования температуру воздуха от +10 до +11 градусов. Данные показатели оказались в разы ниже нормативов, которые установлены законодательством.
«Жители поселка и сотрудники учреждения образования подтвердили, что низкая температура в помещениях сохранялась несколько дней при уличной температуре воздуха до −20 градусов», — привели подробности в ведомстве.
И добавили, что обращения в службу 15, а также жилищно-коммунальное предприятие не смогли решить данную проблему. Проверка показала, что причиной нарушений оказалась неисправность отопительного котла коммунального хозяйства района, непринятие своевременных мер по ее устранению.
Прокурор Пуховичского района вынес предписание директору жилищно-коммунального предприятия, потребовав отремонтировать систему отопления в поселке, обеспечить нормативный температурный режим, а также произвести перерасчет платы за жилищно коммунальные услуги.
«Требования акта надзора исполнены в полном объеме», — уточнили в прокуратуре.
