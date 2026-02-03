Забирали с остановки и срочно оперировали: в Калининграде мужчина потерял стопу из-за обморожения

В БСМП напомнили, что в условиях сильных морозов категорически нельзя выходить на улицу без варежек или перчаток, шапки и шарфа, носить летнюю обувь, а также находиться на холоде в состоянии алкогольного опьянения. Врачи рекомендуют одеваться многослойно, использовать дополнительную тёплую одежду и после возвращения в помещение согреваться горячим чаем.