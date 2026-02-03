Во Внуково приняли меры для предотвращения побегов животных

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Аэропорт «Внуково» принял меры для более комфортной и безопасной перевозки животных в ответ на участившиеся в 2025 году случаи побегов питомцев, сообщили в воздушной гавани.
Так, аэропорт усилил контроль за состоянием контейнеров, клеток и переносок, а также за надежностью запорных элементов. Кроме того, была введена дополнительная фиксация створок и дверей контейнеров для снижения риска побегов.
Помимо этого, в руководящих документах были прописаны все процедуры с животными и была проведена ревизия процедур и инструктажи сотрудников, которые работают с питомцами.
Указывается, что «усиленные меры для комфортной перевозки животных» предприняты во исполнение поручения Росавиации от 15 января текущего года и «в ответ на участившиеся в 2025 году случаи побегов животных при обработке багажа».
«ООО “Ю‑Ти‑Джи Внуково” подтверждает готовность поддерживать высокий уровень безопасности и заботиться о сохранности животных при перевозке», — отметили во «Внуково».