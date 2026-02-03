Ричмонд
Во Внуково приняли меры для предотвращения побегов животных

Аэропорт Внуково усилил контроль за контейнерами и клетками для животных.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Аэропорт «Внуково» принял меры для более комфортной и безопасной перевозки животных в ответ на участившиеся в 2025 году случаи побегов питомцев, сообщили в воздушной гавани.

Так, аэропорт усилил контроль за состоянием контейнеров, клеток и переносок, а также за надежностью запорных элементов. Кроме того, была введена дополнительная фиксация створок и дверей контейнеров для снижения риска побегов.

Помимо этого, в руководящих документах были прописаны все процедуры с животными и была проведена ревизия процедур и инструктажи сотрудников, которые работают с питомцами.

Указывается, что «усиленные меры для комфортной перевозки животных» предприняты во исполнение поручения Росавиации от 15 января текущего года и «в ответ на участившиеся в 2025 году случаи побегов животных при обработке багажа».

«ООО “Ю‑Ти‑Джи Внуково” подтверждает готовность поддерживать высокий уровень безопасности и заботиться о сохранности животных при перевозке», — отметили во «Внуково».