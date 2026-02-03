В Омске ищут подрядчика для капитального ремонта детсада

В Омске ищут генерального подрядчика для проведения капитального ремонта детсада № 369 по бульвару Архитекторов, 3, корпус 7. Конкурс объявлен сегодня, 3 февраля, на Госзакупках.
Как говорится в конкурсной документации, за выполнение капремонта муниципальный заказчик — департамент строительства мэрии — готов заплатить 60 237 681, 54 рубля. При этом работы подрядчик должен выполнить из собственных материалов. Ремонт должен осуществляться в соответствии с прошедшим госэкспертизу проектом и в соответствии с графиком.
Заявки на участие в конкурсе мэрия будет принимать до 11 февраля. К работам подрядчик должен будет приступить не позднее пяти рабочих дней со дня подписания контракта. Закончить капремонт необходимо будет к 1 ноября 2026 года.