Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске ищут подрядчика для капитального ремонта детсада

За работы ему готовы заплатить более 60 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Омске ищут генерального подрядчика для проведения капитального ремонта детсада № 369 по бульвару Архитекторов, 3, корпус 7. Конкурс объявлен сегодня, 3 февраля, на Госзакупках.

Как говорится в конкурсной документации, за выполнение капремонта муниципальный заказчик — департамент строительства мэрии — готов заплатить 60 237 681, 54 рубля. При этом работы подрядчик должен выполнить из собственных материалов. Ремонт должен осуществляться в соответствии с прошедшим госэкспертизу проектом и в соответствии с графиком.

Заявки на участие в конкурсе мэрия будет принимать до 11 февраля. К работам подрядчик должен будет приступить не позднее пяти рабочих дней со дня подписания контракта. Закончить капремонт необходимо будет к 1 ноября 2026 года.