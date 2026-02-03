В Омске ищут подрядчика для капитального ремонта детсада

Как говорится в конкурсной документации, за выполнение капремонта муниципальный заказчик — департамент строительства мэрии — готов заплатить 60 237 681, 54 рубля. При этом работы подрядчик должен выполнить из собственных материалов. Ремонт должен осуществляться в соответствии с прошедшим госэкспертизу проектом и в соответствии с графиком.