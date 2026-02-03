Стройку в Минске приостановили из-за угрозы для жизни рабочих

МИНСК, 3 фев — Sputnik. Строительные работы на одном из объектов в Первомайском районе Минска приостановлены из-за угрозы для жизни и здоровья строительной группы, сообщили в пресс-службе Департамента государственной инспекции труда Минтруда.
Мобильная группа администрации района в результате проверки местной стройки выявила ряд критических нарушений, в том числе связанных с организацией работ на высоте.
Среди выявленных рисков — отсутствие защитных ограждений, невыделенные опасные зоны под местами ведения каменных работ, а также выполнение кладки наружных стен без применения предохранительных поясов.
«Хаос вместо организации: работы на высоте ведутся со случайных подставок из поддонов и металлокаркаса», — дополнили в ведомстве.
Список нарушений на этом не ограничился: в проекте производства работ отсутствовали данные о креплении страховочных систем, а использование электроинструмента с приставной лестницы создавало риск поражения током и падения.
По итогам проверки генеральному подрядчику выдано предписание о приостановлении деятельности на объекте до полного устранения нарушений.
«Игнорирование их (четких правил безопасности — Sputnik) ведет не только к штрафам, но и к трагедиям», — напомнили в пресс-службе.