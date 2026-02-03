Ричмонд
В феврале стандартные звонки в школах заменят на патриотические песни

Минпросвещения: в феврале звонок в школах заменят на патриотические песни.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Музыкальные композиции, посвященные Дню защитника Отечества, будут звучать вместо звонка в российских школах в феврале, сообщили в Минпросвещения РФ.

«В феврале в рамках Всероссийского проекта “Мелодии вместо звонков” стандартные звонки в школах заменят на музыкальные композиции, посвященные Дню защитника Отечества», — говорится в сообщении.

Отмечается, что школьники услышат такие песни, как «Защитники России», «На побывку едет молодой моряк», «Экипаж — одна семья» и «Я голосую за жизнь».

Проект реализуется Центром всестороннего развития детей «Прогресс» при поддержке министерства просвещения Российской Федерации. В январе в школах страны звучали музыкальные композиции о русской зиме.