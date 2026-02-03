Ричмонд
Жители Ростова пожаловались на непроходимые улицы после снегопада

В Ростове и области горожане массово жалуются на нечищенные тротуары.

Источник: Комсомольская правда

Жители Ростова-на-Дону жалуются на непроходимые из-за снега и наледи тротуары. Тревожные сообщения поступили от подписчиков редакции в комментариях к нашему посту в телеграм-канале.

Горожане сообщают об опасных условиях на улицах Ленина, Новаторов и Врубеля.

— Добираясь до остановки общественного транспорта на этих улицах, чуть не сломала ноги, — делится одна из читательниц.

Жильцы улицы Сейнерной тоже пожаловались на заснеженные дороги. К тому же в этом районе расположен детский сад, и неубранные дороги угрожают безопасности детей.

В комментариях также добавили о проблемных участках на площади 2-й Пятилетки, улице Седова и в районе Нижней Александровки.

— 15 линия не чистится еще с первого снегопада. Инвалида невозможно свозить в поликлинику, машина не может подняться на гору, — жалуются наши подписчики.

Другая ростовчанка сообщила, что на Малиновского дорогу почистили, но только в одну сторону.

— Малиновского в сторону ГПЗ почистили. А в сторону Доватора нет. Вот как такое может быть. В одну сторону чищено, а в другую как и вчера вечером в снегу и заносах.

Жалобы приходят и из области. Подписчики из Новочеркасска констатируют, что улицы не чищены как в центре города, так и на окраинах.

