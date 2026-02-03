Ричмонд
Крымчанам объяснили, что делать, если во двор забрел дикий зверь

Куда звонить и что делать, если на участок забежало дикое животное.

Источник: Аргументы и факты

Если в ваш двор или на улицу забрело дикое животное — лиса, кабан или, как недавно случилось у корреспондента «Крымской газеты», ондатра — звоните в Единую дежурно-диспетчерскую службу Крыма по номеру 112.

Это следует из методических рекомендаций Госкомитета по ветеринарии региона. Именно ЕДДС запускает работу всех нужных служб.

После звонка на место выезжают:

  • ветеринар — оценивает, не больно ли животное бешенством;
  • инспектор Минприроды — руководит отловом и решает, куда отправить зверя;
  • полицейский — контролирует ситуацию и при угрозе людям может применить оружие;
  • представитель местной администрации — организует утилизацию, если животное погибло.

Ранее мы писали, что за неполный январь 2026 года в Крыму выявлено два случая заражения бешенством среди диких животных. В селе Пушкино под Алуштой нашли труп инфицированной лисы, а в селе Богатырь Бахчисарайского районе бешеная куница укусила человека.