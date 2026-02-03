Президиум РАН утвердил положение и состав комиссии по борьбе с лженаукой

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президиум Российской академии наук утвердил положение и новый состав комиссии по борьбе с лженаукой при экспертном совете РАН. Об этом сообщается на сайте Академии. Комиссию вновь возглавил академик Александр Глико.
«Третьего февраля президиум Российской академии наук утвердил положение и состав комиссии по борьбе с лженаукой при экспертном совете РАН. Ее главная задача — систематизировать и активизировать работу Академии в сфере защиты научного знания от псевдонаучных концепций. Комиссия является постоянным совещательным органом при экспертном совете РАН», — говорится в сообщении.
В обязанности комиссии входят анализ случаев пропаганды лженауки, экспертиза проектов и публикаций на предмет научной достоверности, разработка рекомендаций по противодействию псевдонаучным идеям, участие в организации просветительских мероприятий, помогающих отличать научные методы от лженаучных.
«Нам был критически важен авторитет комиссии, поэтому мы привлекли самых авторитетных людей из числа членов Академии. В комиссии представлены практически все отделения с преобладанием физиков», — отметил председатель комиссии академик Глико, главный научный сотрудник Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН, профессор физического факультета МГУ, чьи слова приводятся на сайте.