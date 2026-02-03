Президиум РАН утвердил положение и состав комиссии по борьбе с лженаукой

«Третьего февраля президиум Российской академии наук утвердил положение и состав комиссии по борьбе с лженаукой при экспертном совете РАН. Ее главная задача — систематизировать и активизировать работу Академии в сфере защиты научного знания от псевдонаучных концепций. Комиссия является постоянным совещательным органом при экспертном совете РАН», — говорится в сообщении.