Экс-главу сельсовета в Башкирии осудили за растрату, но освободили от тюрьмы

Бывшая глава сельского поселения в Башкирии избежала тюрьмы из-за срока давности.

Источник: Комсомольская правда

Иглинский районный суд Башкирии признал виновной в растрате бывшую главу Охлебининского сельсовета. Чиновнице назначили два года лишения свободы, но от реального срока ее освободили.

Суд установил, что с 2010 по 2015 год, занимая должность главы сельского поселения, женщина способствовала незаконному выбытию из муниципальной собственности квартиры. В результате бюджету был нанесен ущерб на сумму 473 тысячи рублей.

В ходе процесса подсудимая не признала свою вину. Тем не менее, суд признал ее виновной по статье о присвоении или растрате. Отбывать назначенное наказание ей не придется, так как из-за истечения срока давности уголовного преследования ее освободили от тюремного заключения. Обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями с нее сняли как необоснованное.

Параллельно суд удовлетворил гражданский иск о возмещении материального ущерба на сумму 473 тысячи рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

