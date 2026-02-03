В Ростовской области лишат лицензии еще одну управляющую компанию

В Таганроге управляющей компании ООО «Уютный мир» не продлили лицензию. Разрешение на работу будет действительно до марта, затем 17 многоквартирных домов, находящихся под управлением УК, исключат из реестра. Об этом сообщил руководитель Госжилинспекции региона Павел Асташев.