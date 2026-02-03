В Ростовской области лишат лицензии еще одну управляющую компанию

В Таганроге управляющей компании ООО «Уютный мир» не продлили лицензию. Разрешение на работу будет действительно до марта, затем 17 многоквартирных домов, находящихся под управлением УК, исключат из реестра. Об этом сообщил руководитель Госжилинспекции региона Павел Асташев.
— Собственникам помещений в этих домах необходимо провести общее собрания и выбрать иную УК или иной способ управления. Если жители не примут решение, то администрация города проведет открытый конкурс на заключение договора управления многоквартирными домами или назначит временную УК, — добавил Павел Асташев.
Оказалось, таганрогскую «управляйку» поймали на нарушениях.
Компания имела задолженность перед ресурсоснабжающими организациями, а также вовремя не заключила договоры по содержанию внутридомового газового оборудования. Кроме того, у директора УК истек срок квалификационного аттестата.
В 2024—2025 годах от жильцов многоквартирных домов этой же УК поступило 56 жалоб, после которых провели 38 проверок. Собранные материалы передали в суд для привлечения организации к административной ответственности.
В 2025 году компания ООО «Уютный мир» находилась на последнем месте в рейтинге управляющих организаций региона. Добавим, всего в 2026 году продлить лицензии должны 38 управляющих организаций.
В декабре прошлого года сообщалось о недобросовестной управляющей компани в Таганроге, которую проверили после жалобы. Напомним, ранее губернатор Юрий Слюсарь потребовал усилить работу с управляющими компаниями и при повторных нарушениях отзывать лицензии.
