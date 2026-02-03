Поезда бизнес-класса Минск-Витебск заменят другими составами

МИНСК, 3 фев — Sputnik. Поезда межрегиональных линий бизнес-класса Минск — Витебск пока будут заменены составами из традиционных вагонов на локомотивной тяге, сообщил пресс-центр Белорусской железной дороги (БЖД).
Ранее на этом маршруте использовали поезда серии ДП-6, которые были произведены в польском Быгдоще на заводе Pesa. В БЖД их замену объяснили техническими причинами.
Состав начинают менять уже со вторника 3 февраля. Это коснется поездов № 711 и № 713 (Витебск — Минск), а с 4 февраля — поездов № 712 и № 714 (Минск — Витебск). С 5 февраля заменят и составы № 704/703, № 712/711 и № 714/713 (Минск — Витебск — Минск).
«Обращаем внимание пассажиров, что данные поезда будут следовать с отклонением от своего расписания», — уточнили в пресс-центре БЖД.
Будет замены и на могилевском направлении. С 3 по 5 февраля это коснется поездов межрегиональных линий бизнес-класса № 744/745 и № 745 (курсируют между столицей и Могилевом). Здесь составы из вагонов локомотивной тяги выведут вместо серии ДП-3 (тоже Pesa).
«В связи с заменой составов поездов пассажирам, ранее приобретавшим проездные документы на указанные поезда, будет возмещена разница в стоимости проезда при обращении в билетные кассы Белорусской железной дороги», — также сообщила БЖД.
Ранее уже была похожая замена поездов городских линий производства Stadler на маршруте между Минском и станцией Беларусь (Заславль). Также они не ходили из столицы в Руденск и Красное Знамя. Вместо них вывели более старые модели.
Это продлилось с сентября 2025 года по январь 2026-го. Затем Stadler вернулись на эти направления.