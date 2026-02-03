Ричмонд
Пугачева упоминается в материалах по делу Эпштейна

ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Российская певица Алла Пугачева упоминается в материалах по делу осужденного за секс-торговлю финансиста Джеффри Эпштейна, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные минюстом США документы.

Источник: © РИА Новости

Фамилия певицы фигурирует в письме венчурного инвестора Бориса Николича, которое тот отправил Эпштейну в январе 2014 года.

«Половину из десяти самых уважаемых людей в России составляют женщины, включая поп-певицу Аллу Пугачеву и королеву (Великобритании Елизавету II — ред.). Это самый высокий показатель среди всех стран, в которых проводился опрос», — утверждается в письме.

В письме Николич приводит выдержки из опроса о самых уважаемых и влиятельных людях мира. В поле темы письма указано: «Миссия выполнена для некоторых». Наиболее почитаемым человеком в мире, в соответствии с результатами опроса, Николич называет основателя Microsoft Билла Гейтса.

В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними для их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре для вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы).

По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам работать вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.

Узнать больше по теме
Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
Читать дальше