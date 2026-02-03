Пугачева упоминается в материалах по делу Эпштейна

По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам работать вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.