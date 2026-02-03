В Волгограде выбрали подрядчика для ремонта улицы Ангарской

Волгоградская мэрия продолжает масштабное обновление дорожной инфраструктуры города. Недавно заключили контракт на реконструкцию очередного участка улицы Ангарской, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Протяженность этого отрезка составит 1,8 километра.
Ангарская улица незаменима для выезда транспорта в сторону аэропорта, она служит дублером проспекта Маршала Жукова. Кроме того, здесь расположены многочисленные жилые дома, важные социальные объекты, такие как три школы, областная больница № 1 и поликлиника № 30, а также промышленные предприятия.
Работы по реконструкции улицы Ангарской проводят поэтапно. В 2025 году уже сдали в эксплуатацию 2-километровый участок, где теперь проезжая часть имеет четыре полосы для движения. Этот отрезок дороги оснастили современной ливневой канализацией, удобными тротуарами, новой системой наружного освещения и надежным ограждением.
В рамках запланированных работ на 2026 год аналогичный комплекс мероприятий выполнят и на следующем 1,8-километровом участке Ангарской улицы, вплоть до ее примыкания к шоссе Авиаторов. Подрядная организация проведет расширение дороги до четырех полос, построит ливневую канализацию, обустроит новую тротуарную сеть и смонтирует современную линию наружного освещения по всей длине участка.