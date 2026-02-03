В Волгограде выбрали подрядчика для ремонта улицы Ангарской

Ангарская улица незаменима для выезда транспорта в сторону аэропорта, она служит дублером проспекта Маршала Жукова. Кроме того, здесь расположены многочисленные жилые дома, важные социальные объекты, такие как три школы, областная больница № 1 и поликлиника № 30, а также промышленные предприятия.