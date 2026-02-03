Фильм о Мелании Трамп поставил рекорд разницы между оценками зрителей и критиков

Репортаж CNN подтвердил статистику. Журналисты издания побывали на сеансах «Мелании» в разных городах и отметили, что кино идут смотреть женщины в возрасте. Так, в одном из кинотеатров Индианаполиса группа примерно из 100 человек, в основном пожилых женщин, выкупила первые 10 рядов в первый же день проката «Мелании». Одна из зрительниц призналась журналистам, что была изумлена выносливостью первой леди: в картине показано, что Трамп провела весь день инаугурации 20 января 2025 года в туфлях на высоких каблуках, выдержала в них три инаугурационных бала и лишь в 2 часа ночи, вернувшись в Белый дом, смогла сбросить неудобную обувь.