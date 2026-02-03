Ричмонд
«Чувствовал “ком” в горле»: врачи были в шоке, увидев в пищеводе пациента кость

Кость в горле едва не погубила мужчину из Улан-Удэ.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Мужчина из Улан-Удэ несколько дней страдал от неприятного ощущения «кома» в горле. Обратившись с жалобами в больницу, врачи быстро провели ему экстренную эндоскопию.

— Специалисты обнаружили, что в его пищеводе застрял острый фрагмент кости, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Республиканской клинической больницы скорой помощи. БСМП. Врачи быстро провели экстренную эндоскопию и обнаружили, что в его пищеводе застрял острый фрагмент кости.

Благодаря профессионализму медиков, кость успешно достали из организма без хирургического вмешательства. Если бы пациент отложил визит к врачу еще на пару дней, это могло бы привести к серьезным осложнениям.

Врачи советуют есть рыбу и мясо на кости без спешки. Если вы проглотили кость или она застряла в горле, категорически нельзя пытаться её протолкнуть или проглотить.