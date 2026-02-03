Ричмонд
Из молдавских магазинов изымают опасную для здоровья косметику: Покупателей просят вернуть купленный товар

Национальное агентство общественного здоровья распорядилось об изъятии из продажи двух партий парфюма «Adora Entourage» компании «Viorica-Cosmetic».

Источник: Комсомольская правда

Национальное агентство общественного здоровья распорядилось об изъятии из продажи двух партий парфюма «Adora Entourage» компании «Viorica-Cosmetic», сообщает ведомство.

В них обнаружены вещества, включенные в список запрещенных ингредиентов в косметической продукции. По распоряжению НАОЗ были изъяты партия № 210323−1413 со сроком годности до 21 марта 2028 года и партия № 240325−1413 со сроком годности до 24 марта 2030.

Потребителям рекомендуется вернуть данный товар в магазин.

