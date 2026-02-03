Ричмонд
Бывшая замминистра образования получила высокий пост в ОмГУ

Проректором по капитальному строительству стала Наталия Щербина.

Источник: Комсомольская правда

В ОмГУ назначили нового проректора по капитальному строительству и развитию инфраструктуры. Им стала Наталия Щербина.

И.о. ректора вуза Иван Кротт в своем телеграм-канале оценил ее назначение как серьезное управленческое усиление, так как Наталия Щербина имеет огромный опыт в этой области.

Она занималась госзакупками, капремонтом и управлением имущественными комплексами в различных организациях региона, в частности Щербина курировала эту отрасль в качестве заместителя министра образования Омской области. Также она работала в Арбитражном суде Омской области и Омскоблстройзаказчике.