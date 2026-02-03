В Перми за сутки похолодает на 15 градусов

Синоптики Пермского центра по гидрометеорологии связывают это с активным циклоном, который будет смещаться с юго-запада на север края. Он принесет в ночные и утренние часы сильные снегопады: в Перми за 12 часов может выпасть 5−7 мм снега. Днем интенсивность осадков ослабнет.