В Перми за сутки похолодает на 15 градусов

Метеорологи объявили о резком похолодании в Пермском крае. В среду, 4 февраля, температура в Перми в течение дня упадет с −5°С ночью до −20°С вечером, то есть похолодает на 15 градусов.
Синоптики Пермского центра по гидрометеорологии связывают это с активным циклоном, который будет смещаться с юго-запада на север края. Он принесет в ночные и утренние часы сильные снегопады: в Перми за 12 часов может выпасть 5−7 мм снега. Днем интенсивность осадков ослабнет.
Погоду усугубит ветер, который усилится до 8−13 м/с. В западных и южных районах это спровоцирует низовую метель, которая ухудшит видимость на дорогах.
Центральные и южные районы края, включая Пермь, столкнутся с аномальным ходом температуры: самая теплая часть суток придется на ночь. Днем, вопреки привычной логике, будет только холодать. На севере региона ожидается еще более морозная погода: в Гайнском районе ночью столбик термометра может опуститься до −28°C.