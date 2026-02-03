Зависимость от ультрапереработанных продуктов приравняли к тяге к сигаретам

Специалисты пришли к выводу, что продукты глубокой переработки не просто модифицируют, а подвергают промышленной обработке с целью максимизировать удовольствие от их потребления, увеличить объемы их продаж и прибыль от этого. Также используется завлекающая реклама и яркая упаковка для привлечения потребителей. К таким продуктам относятся, в частности, чипсы, безалкогольные газированные напитки, сладости, снеки, произведенные с добавлением красителей, эмульгаторов и ароматизаторов.