Зависимость от ультрапереработанных продуктов приравняли к тяге к сигаретам

ЛОНДОН, 3 февраля. /ТАСС/. Американские ученые пришли к выводу, что распространение и потребление продуктов питания глубокой переработки (UPF) надо регулировать на уровне табачной продукции, поскольку по влиянию на здоровье они ближе к сигаретам, нежели к обычным продуктам. Такие выводы содержатся в исследовании, опубликованном в понедельник медицинским журналом Milbank Quarterly.
Специалисты пришли к выводу, что продукты глубокой переработки не просто модифицируют, а подвергают промышленной обработке с целью максимизировать удовольствие от их потребления, увеличить объемы их продаж и прибыль от этого. Также используется завлекающая реклама и яркая упаковка для привлечения потребителей. К таким продуктам относятся, в частности, чипсы, безалкогольные газированные напитки, сладости, снеки, произведенные с добавлением красителей, эмульгаторов и ароматизаторов.
Согласно исследованию, изготовители табачных изделий и таких продуктов пользуются схожими стратегиями в производстве, используя разработки для стимулирования частого потребления продуктов и нарушения аппетита. Отмечается, что зависимость от UPF нередко становится причиной ожирения, диабета, раковых и сердечно-сосудистых заболеваний.
Ученые считают, что проблема массового потребления ультрапереработанных продуктов усиливается из-за того, что корпорации перемещают свои фабрики в страны Африки с низким уровнем госрегулирования вредных продуктов. По мнению авторов исследования, регулировать оборот UPF надо наподобие контроля за табачной продукцией, ограничивая рекламу таких продуктов и спекуляции с маркировками на их упаковках о низком содержании жиров и отсутствии сахара.