В РПЦ рассказали, нужны ли патрули против мата на улицах

«Замечания делать нужно, не надо для этого никакие отдельные патрули создавать. Если уж мы проходим мимо песочницы, и там сидят детишки, и такой язык используют — надо подойти, остановиться и сделать замечание. Вот культура делать замечания — она утрачена… Если человек по каким-то причинам утратил ориентиры, перешел эти линии — мы должны напоминать, это наша публичная задача. Без всяких патрулей», — сказал священник РИА Новости.