Нижегородские врачи спасли младенца с тяжелейшим пороком сердца

В Нижнем Новгороде провели редкую и сложную операцию на сердце 30-дневного младенца. Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, экстренное вмешательство выполнили специалисты Специализированной кардиохирургической клинической больницы имени академика Королёва.
Первыми тревожными звоночками проблем со здоровьем малыша стали одышка и отказ от пищи. С этими симптомами родители сразу отвезли мальчика в районную больницу. Там врачи заподозрили проблему с сердцем и без промедления связались с кардиохирургами. Последующее обследование выявило, что из-за тяжёлого порока сердце младенца утратило более двух третей своей насосной функции. Счёт шёл уже на часы, и единственным выходом была рискованная операция без остановки сердца.
— Обычно оперативные вмешательства по поводу гипоплазии дуги в сочетании с критической коарктацией аорты выполняются в условиях остановленного сердца — это удобнее технически, а, главное, безопаснее для пациента. Однако сердце младенца могло не перенести вынужденной остановки, — рассказал заведующий отделением врожденных пороков сердца НИИ — СККБ Юрий Соболев.
Операцию, которую обычно выполняют в федеральных клиниках, успешно провели в Нижнем Новгороде. Спустя пять дней состояние малыша стабилизировалось, и его вместе с мамой перевели в детскую клиническую больницу для восстановления. Под наблюдением врачей и на подобранной терапии малыш за январь набрал вес и пошёл на поправку. На прошлой неделе маленького пациента выписали домой.