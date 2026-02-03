Нижегородские врачи спасли младенца с тяжелейшим пороком сердца

Первыми тревожными звоночками проблем со здоровьем малыша стали одышка и отказ от пищи. С этими симптомами родители сразу отвезли мальчика в районную больницу. Там врачи заподозрили проблему с сердцем и без промедления связались с кардиохирургами. Последующее обследование выявило, что из-за тяжёлого порока сердце младенца утратило более двух третей своей насосной функции. Счёт шёл уже на часы, и единственным выходом была рискованная операция без остановки сердца.