Больше 30 большегрузов освободили из снежного плена за ночь в Ростовской области

За прошедшую ночь в Ростовской области из снежного плена спасли более трех десятков большегрузов. Об этом рассказал директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций региона Павел Нудгин.
— Ночью со 2 на 3 февраля сотрудники специализированного пожарно-спасательного отряда областной поисково-спасательной службы при помощи эвакуатора «Чайка-Сервис» отбуксировали более 30 легковых машин, два автобуса и 31 большегрузный транспорт, — сообщил Павел Нудгин.
Напомним, 2 февраля в регионе резко пошел снег, начались метели, понизилась температура воздуха, в итоге осложнилась ситуация на дорогах. Областные пожарно-спасательные подразделения были заранее переведены на усиленный режим работы.
Прийти на помощь водителям были готовы более тысячи специалистов. Также подготовили 19 тягачей и более 700 единиц автотехники повышенной проходимости. На трассах работали мобильные пункты обогрева.
Сегодня, 3 февраля, снегопада нет, но к вечеру ожидается резкое понижение температуры воздуха. Водителям следует быть осторожными. При любых происшествиях нужно звонить по номеру «112».
