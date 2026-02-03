Ричмонд
Больше 30 большегрузов освободили из снежного плена за ночь в Ростовской области

30 легковушек, два автобуса и 31 большегруз вывели из снежных заносов донские спасатели.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшую ночь в Ростовской области из снежного плена спасли более трех десятков большегрузов. Об этом рассказал директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций региона Павел Нудгин.

— Ночью со 2 на 3 февраля сотрудники специализированного пожарно-спасательного отряда областной поисково-спасательной службы при помощи эвакуатора «Чайка-Сервис» отбуксировали более 30 легковых машин, два автобуса и 31 большегрузный транспорт, — сообщил Павел Нудгин.

Напомним, 2 февраля в регионе резко пошел снег, начались метели, понизилась температура воздуха, в итоге осложнилась ситуация на дорогах. Областные пожарно-спасательные подразделения были заранее переведены на усиленный режим работы.

Прийти на помощь водителям были готовы более тысячи специалистов. Также подготовили 19 тягачей и более 700 единиц автотехники повышенной проходимости. На трассах работали мобильные пункты обогрева.

Сегодня, 3 февраля, снегопада нет, но к вечеру ожидается резкое понижение температуры воздуха. Водителям следует быть осторожными. При любых происшествиях нужно звонить по номеру «112».

