Чат-бот «Мосгаза» появился в MAX

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Чат-бот «Мосгаза» появился в мессенджере Max, сервис сообщает точную дату проверки газового оборудования и напоминает пользователю о визите мастера, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
«Чат-бот столичных газовиков теперь и в Max. Сервис сообщает точную дату плановой проверки газового оборудования и напоминает пользователю о предстоящем визите мастера за неделю и за сутки, а после просит оставить обратную связь о работе специалиста. Отзыв можно сопроводить фото и видео», — говорится в сообщении.
Отмечается, что с помощью сервиса можно оставить контакты для прямой связи со специалистом и указать, какое время удобнее для его визита.
«Чат-бот рассказывает, что делать при запахе газа и как отличить сотрудника АО “Мосгаз” от мошенника», — подчеркивается в сообщении.