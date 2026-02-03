Чат-бот «Мосгаза» появился в MAX

«Чат-бот столичных газовиков теперь и в Max. Сервис сообщает точную дату плановой проверки газового оборудования и напоминает пользователю о предстоящем визите мастера за неделю и за сутки, а после просит оставить обратную связь о работе специалиста. Отзыв можно сопроводить фото и видео», — говорится в сообщении.