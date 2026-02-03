Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число обращений в травмпункты Ростова и области выросло из-за непогоды

В больницах Ростовской области усилили дежурные смены из-за снегопада.

Источник: Комсомольская правда

В связи с резким ухудшением погодных условий и сложной дорожной обстановкой в больницах Ростова и области увеличилось число обращений за травматологической помощью. Об этом сообщили в донском минздраве.

Для обеспечения оперативной и качественной помощи в больницах были усилены дежурные смены, привлечены дополнительные медицинские сотрудники, а также оптимизированы процессы приема и диагностики пациентов.

— Всем обратившимся оказывается необходимая медицинская помощь — от первичного осмотра до назначения лечения, — сказано в сообщении.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!