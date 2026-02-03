Число обращений в травмпункты Ростова и области выросло из-за непогоды

В связи с резким ухудшением погодных условий и сложной дорожной обстановкой в больницах Ростова и области увеличилось число обращений за травматологической помощью. Об этом сообщили в донском минздраве.
Для обеспечения оперативной и качественной помощи в больницах были усилены дежурные смены, привлечены дополнительные медицинские сотрудники, а также оптимизированы процессы приема и диагностики пациентов.
— Всем обратившимся оказывается необходимая медицинская помощь — от первичного осмотра до назначения лечения, — сказано в сообщении.
