Птицеводы Башкирии начали поставлять живых кур в Казахстан раньше обычного

Первые в этом году партии кур из Башкирии отправились на экспорт.

Источник: Комсомольская правда

Птицефабрика из Башкирии в начале года отправила на экспорт три партии живых кур-молодок. Птицу поставили в Казахстан, о чем сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Всего через границу проследовало и было оформлено 4200 голов птицы. Как пояснили в ведомстве, необычно ранний старт экспорта стал возможным благодаря аномально теплой погоде, которая стояла в январе этого года.

Перед отправкой от каждой партии взяли образцы для лабораторного анализа. Исследования подтвердили, что птица здорова, в ней не обнаружено опасных заболеваний, а продукция полностью отвечает ветеринарным нормам Евразийского экономического союза.

Этот экспорт соответствует целям национального проекта, направленного на развитие международной кооперации и увеличение вывоза несырьевых товаров.

