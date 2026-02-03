Птицеводы Башкирии начали поставлять живых кур в Казахстан раньше обычного

Птицефабрика из Башкирии в начале года отправила на экспорт три партии живых кур-молодок. Птицу поставили в Казахстан, о чем сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.
Всего через границу проследовало и было оформлено 4200 голов птицы. Как пояснили в ведомстве, необычно ранний старт экспорта стал возможным благодаря аномально теплой погоде, которая стояла в январе этого года.
Перед отправкой от каждой партии взяли образцы для лабораторного анализа. Исследования подтвердили, что птица здорова, в ней не обнаружено опасных заболеваний, а продукция полностью отвечает ветеринарным нормам Евразийского экономического союза.
Этот экспорт соответствует целям национального проекта, направленного на развитие международной кооперации и увеличение вывоза несырьевых товаров.
